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„Wöginger-Urteil ist Freibrief für Korruption!“

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05.05.2026 14:48
Nach dem Schuldspruch gab Wöginger seinen Rücktritt als ÖVP-Klubobmann bekannt.
Nach dem Schuldspruch gab Wöginger seinen Rücktritt als ÖVP-Klubobmann bekannt.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Der Postenschacher-Prozess rund um August Wöginger wird im „Krone“-Forum heftig diskutiert. Am Montag erfolgte der Schuldspruch, der Angeklagte erhält sieben Monate bedingt und eine Geldstrafe von 43.200 Euro. Nicht rechtskräftig. Lesen Sie hier einen Auszug der Reaktionen der „Krone“-Leser.

0 Kommentare

Viele „Krone“-Leser begrüßen die Entscheidung, das Amt des Klubobmanns zurückzulegen. Für manche ist dies aber nicht genug, so fordert unter anderem Flow73 ebenso den Rückzug aus dem Nationalrat. 

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McWalter
Der Rücktritt war schon lange fällig!
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Flow73
Auch aus dem Nationalrat mit ihm, solch einer hat dort nichts mehr verloren
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KroneLeser2002186
Er müsste von allen politischen Funktionen zurück treten. Aber nein, er bleibt weiterhin Abgeordneter zum Nationalrat..... 😡
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„Freibrief für Korruption“
Andere halten wiederum das Strafmaß für zu gering, wie „Krone“-Leser Zustimmung. Leser ebnergu1 bezeichnet das Urteil sogar als Schande und als Freibrief für künftige Korruption.

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Zustimmung
Die 7 Monate bedingt sind ein Witz.
Für Politiker in hohen Positionen sollten strengere Regeln gelten.
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ebnergu1
Das Urteil ist eine Schande und ein Freibrief für künftige ÖVP Korruptionen
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„Freunderlwirtschaft“
Dass Korruption und „Freunderlwirtschaft“ bei der politischen Postenvergabe gang und gebe seien, kritisieren zum Beispiel die „Krone“-Leser Syres75 und hintern

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Syres75
Korruption gibts bei uns ja nicht, es ist doch nur "Freunderlwirtschaft" und damit quasi harmlos ... oder so wird argumentiert. Tatsache ist, dass politische Entscheidungsträger schon viel zu lang bei der Besetzung von Posten mitgewirkt haben und das hätte schon längst unterbunden gehört. Ebenso die absolut übersteigerte Selbstwahrnehmung von Politikern, Gesetze gelten entweder für alle, oder keinen.
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Syres75
Korruption gibts bei uns ja nicht, es ist doch nur "Freunderlwirtschaft" und damit quasi harmlos ... oder so wird argumentiert. Tatsache ist, dass politische Entscheidungsträger schon viel zu lang bei der Besetzung von Posten mitgewirkt haben und das hätte schon längst unterbunden gehört. Ebenso die absolut übersteigerte Selbstwahrnehmung von Politikern, Gesetze gelten entweder für alle, oder keinen.
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Völlig konträr bewertet Bert52 hingegen den Postenschacherprozess und kritisiert die Verfolgung „blödsinniger Anzeigen“ auf Kosten des Steuerzahlers.

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Bert52
Natürlich sollte er auch bei einem Schuldspruch bleiben, damit endlich solch unsinnigen Gerichtsverfahren ein Dämpfer gesetzt wird. Diese Verfolgungen von Leuten die wegen einer blödsinnigen Anzeige oft jahrelang dauern kosten dem Steuerzahler Unsummen. So wie beim jetzige unsinnigen UA wird die Allgemeinheit zur Bezahlung herangezogen nur um einen Anpatzversuch durch pol. Gegner durchzuziehen.
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Was halten Sie vom Schuldspruch und dem (nicht rechtskräftigen) Urteil? Glauben Sie, Wöginger wird auf höherer Instanz doch noch einen Freispruch oder ein milderes Urteil erlangen? Wie bewerten Sie den Rücktritt als ÖVP-Klubobmann? Welchen Einfluss wird das Urteil auf künftige staatliche Postenbesetzungen haben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

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