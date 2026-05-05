„Wöginger-Urteil ist Freibrief für Korruption!“



Was halten Sie vom Schuldspruch und dem (nicht rechtskräftigen) Urteil? Glauben Sie, Wöginger wird auf höherer Instanz doch noch einen Freispruch oder ein milderes Urteil erlangen? Wie bewerten Sie den Rücktritt als ÖVP-Klubobmann? Welchen Einfluss wird das Urteil auf künftige staatliche Postenbesetzungen haben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!