„Wöginger-Urteil ist Freibrief für Korruption!“

Der Postenschacher-Prozess rund um August Wöginger wird im „Krone“-Forum heftig diskutiert. Am Montag erfolgte der Schuldspruch, der Angeklagte erhält sieben Monate bedingt und eine Geldstrafe von 43.200 Euro. Nicht rechtskräftig. Lesen Sie hier einen Auszug der Reaktionen der „Krone“-Leser.
Viele „Krone“-Leser begrüßen die Entscheidung, das Amt des Klubobmanns zurückzulegen. Für manche ist dies aber nicht genug, so fordert unter anderem Flow73 ebenso den Rückzug aus dem Nationalrat.
„Freibrief für Korruption“
Andere halten wiederum das Strafmaß für zu gering, wie „Krone“-Leser Zustimmung. Leser ebnergu1 bezeichnet das Urteil sogar als Schande und als Freibrief für künftige Korruption.
„Freunderlwirtschaft“
Dass Korruption und „Freunderlwirtschaft“ bei der politischen Postenvergabe gang und gebe seien, kritisieren zum Beispiel die „Krone“-Leser Syres75 und hintern.
Völlig konträr bewertet Bert52 hingegen den Postenschacherprozess und kritisiert die Verfolgung „blödsinniger Anzeigen“ auf Kosten des Steuerzahlers.
Was halten Sie vom Schuldspruch und dem (nicht rechtskräftigen) Urteil? Glauben Sie, Wöginger wird auf höherer Instanz doch noch einen Freispruch oder ein milderes Urteil erlangen? Wie bewerten Sie den Rücktritt als ÖVP-Klubobmann? Welchen Einfluss wird das Urteil auf künftige staatliche Postenbesetzungen haben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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