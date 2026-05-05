Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tödlicher Bootsunfall

Anklage wegen Mordes wird immer wahrscheinlicher

Vorarlberg
05.05.2026 15:30
Das alte Holz-Segelboot wurde durch die Wucht des Aufpralls schwerst beschädigt.
Das alte Holz-Segelboot wurde durch die Wucht des Aufpralls schwerst beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Für jenen 26-Jährigen, der im vergangenen Herbst in den tödlichen Bootsunfall am Vorarlberger Bodenseeufer bei Fußach verwickelt war, wird die Luft allmählich dünn. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch geht von einer Anklage wegen Mordes aus. 

0 Kommentare

Beim Prozess gegen den 26-jährigen Bootsführer wegen fahrlässiger Tötung vor zwei Wochen am Landesgericht Feldkirch hatten er und seine Freunde angegeben, das Segelboot, in dem ein Deutscher mit seiner Frau unterwegs war, schlicht und einfach nicht gesehen zu haben.

Die Aussagen des Deutschen und des Gutachters ließen begründete Zweifel an dieser Version aufkommen. Das Motorboot war offenbar über einen längeren Zeitraum auf das gut sichtbare Segelschiff zugerast. Kurz vor dem Zusammenstoß rettete sich der Deutsche mit einem Sprung ins Wasser und wurde schwer verletzt. Für seine 57-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle.

Richterin erklärte sich für nicht zuständig
Ein Urteil fiel vor zwei Wochen nicht. Etwas überraschend erklärte sich die Richterin für nicht zuständig. Aus ihrer Sicht könnte es sich bei dem tödlichen Unfall am See auch um einen bedingt vorsätzlichen Mord handeln – und dafür sei ein Geschworenengericht zuständig.

Der Anwalt des 26-Jährigen ging zunächst in Berufung, die Zuständigkeit lag damit beim Oberlandesgericht Innsbruck. Einige Tage später aber zog der Anwalt die Berufung gegen das Unzuständigkeitsurteil wieder zurück, der Fall liegt damit erneut in den Händen der Feldkircher Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch:
Das schwerbeschädigte Segelschiff, dessen Rumpf völlig zerfetzt wurde, wurde nach dem tödlichen ...
Schwurgericht am Zug
Tödlicher Bootsunfall am Bodensee: War es Mord?
21.04.2026
Unglück am Bodensee
Österreicher rammen Boot mit Deutschen: Frau tot
12.10.2025

Anklage wegen Mordes wird immer wahrscheinlicher
Entschieden wird nun, ob weitere Ermittlungen angeordnet werden oder ob gegen den jungen Motorbootsführer Anklage wegen Mordes erhoben wird. Für Aufhorchen sorgte in jedem Fall die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Karin Dragosits. Gegenüber dem ORF sagte sie am Montag, dass sie davon ausgehe, dass Anklage wegen Mordes erhoben werde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.05.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 15°
Symbol bedeckt
Bludenz
8° / 20°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 18°
Symbol bedeckt
Feldkirch
7° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
217.539 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
149.853 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
121.249 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2026 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1059 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
747 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Mehr Vorarlberg
Sanierungsplan steht
„3G Medical GmbH“ schlittert in den Konkurs
Einsatz in Memmingen
Toter Teenager (14): Verdächtiger (37) erschossen
Tödlicher Bootsunfall
Anklage wegen Mordes wird immer wahrscheinlicher
Fahrer im Spital
Lastwagen fing während der Fahrt Feuer
Reizungen der Atemwege
Verdacht auf Gasaustritt: Fünf Personen im Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf