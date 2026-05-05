Anklage wegen Mordes wird immer wahrscheinlicher

Die Aussagen des Deutschen und des Gutachters ließen begründete Zweifel an dieser Version aufkommen. Das Motorboot war offenbar über einen längeren Zeitraum auf das gut sichtbare Segelschiff zugerast. Kurz vor dem Zusammenstoß rettete sich der Deutsche mit einem Sprung ins Wasser und wurde schwer verletzt. Für seine 57-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle.