Muttertag mit Tiefgang: Emotionen, die überraschen

Diese Woche bringt laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter rund um den Muttertag eine besonders emotionale und ehrliche Stimmung mit sich. „Es ist kein Wellnessprogramm, sondern eher eine Wahrheitsschleuder in dieser Woche“, in der vieles klarer, aber auch intensiver wird. Während im Alltag gilt „wer übertreibt, der verliert“, rücken am Muttertag Gefühle wie Dankbarkeit, Sehnsucht, aber auch Schmerz stärker in den Vordergrund.