Knalleffekt: Erster ORF-Stiftungsrat tritt zurück!

„Andere Stiftungsräte sollten sich ein Beispiel nehmen“

„Da Prantner der Stiftungsrat aller Steirerinnen und Steirer ist, dieser jedoch mit Widerständen von weiten Teilen der Landespolitik konfrontiert war, sehe ich die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse des Landes nicht mehr gegeben. An seinem Rückzug sollten sich auch andere Stiftungsräte am Küniglberg ein Beispiel nehmen“, sagt Kunasek mit Verweis auf andere Mitglieder des ORF-Gremiums, die in der Kritik stehen, darunter die Vorsitzenden Heinz Lederer und Gregor Schütze.