Raketen über Golf: Odyssee für EU-Parlamentarier

„Die Emirates-Maschine hatte in Doha kein Büro, kein Personal. Man wollte uns zuerst gar nicht vom Flieger lassen“, schildert Lopatka die skurrile Situation. Es bedurfte Telefonate auf höchster Ebene – bis hin zu EU-Botschaftern in der Region –, um die katarischen Behörden und die Fluggesellschaft zu bewegen, die Parlamentarier aussteigen zu lassen. Während das Flugzeug mit den restlichen Passagieren stundenlang auf dem Rollfeld festsaß, gelang es der EU-Delegation schließlich, via Paris und mit dem Zug nach Brüssel zu entkommen.