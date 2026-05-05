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Unter „Biohackern“

Sie wollen den Code des eigenen Körpers knacken

Leben
05.05.2026 13:37
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Mitten in Wien stellen sich Menschen in eine Eissauna, lassen sich abwechselnd Sauerstoff entziehen und zuführen oder von Rotlicht bestrahlen – alles für ein gesünderes, längeres Leben. Ist das die Zukunft? Krone+ fand heraus, wer die „Biohacker“ sind, und was sie antreibt.

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Drei Minuten sind eigentlich eine kurze Zeit. Steht man aber so lange bei minus 85 Grad in einer Kältekammer, können sich Sekunden schon einmal wie Stunden anfühlen. Barbara Koboszil setzt sich dem regelmäßig freiwillig aus – das nennt sich Kryotherapie und gehört zu den Biohacking-Behandlungen, die unter Sportlern und Gesundheitsfanatikern gerade der letzte Schrei sind.

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