Sie wollen den Code des eigenen Körpers knacken

Drei Minuten sind eigentlich eine kurze Zeit. Steht man aber so lange bei minus 85 Grad in einer Kältekammer, können sich Sekunden schon einmal wie Stunden anfühlen. Barbara Koboszil setzt sich dem regelmäßig freiwillig aus – das nennt sich Kryotherapie und gehört zu den Biohacking-Behandlungen, die unter Sportlern und Gesundheitsfanatikern gerade der letzte Schrei sind.