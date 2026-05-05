Jeff Bezos will seine Mega-Jacht „Koru“ loswerden

In viele Häfen passt sie einfach nicht hinein, bei vielen Luxus-Trips der Bezos‘ muss sie daher vor der Küste ankern. Etwa beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco im letzten Jahr, oder während der Luxus-Hochzeit des Paares in Venedig. Damals blieb die „Koru“ sogar vor der Küste Kroatiens vor Anker, weil sie zu riesig für die Lagune war.