21 Jahre nach Tat: Anklage im Mordfall Kammerer

Warum Verdächtiger wieder frei kam

Damals habe sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, „unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Leiche, an der Kleidung des Opfers und an den Griffen des Fahrrades von Daniela K.“, so Mayr. Nachdem sich aber eine DNA-Spur des Angeklagten an der Kleidung des Opfers „nicht als so aussagekräftig dargestellt hatte, wie zunächst angenommen, wurde der Angeklagte enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 eingestellt.“