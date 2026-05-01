Hanteln statt Hormone: Krafttraining im „Wechsel“

Die Hormone spielen verrückt, der Körper verändert sich – doch Frauen sind den Wechseljahren nicht ausgeliefert. Studien zeigen: Regelmäßiges Krafttraining kann Hitzewallungen lindern, Schlaf und Stimmung verbessern, Knochen stärken und helfen, die gefürchtete Gewichtszunahme in Schach zu halten.
Für viele Frauen ist die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren alles andere als ein Spaziergang. Mit dem sinkenden Östrogenspiegel tauchen häufig Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlaflosigkeit, Muskel‑ und Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen auf. Gleichzeitig nimmt die Knochensubstanz ab – das Risiko für Osteoporose und spätere Brüche steigt. Ein oft unterschätztes Problem: der schleichende Verlust von Muskelmasse.
Weniger Muskeln, mehr Bauch
Bereits ab dem 30. Lebensjahr verliert der Mensch jährlich bis zu zwei Prozent seiner Muskelmasse. Ohne gezieltes Training können bis zum 50. Lebensjahr sogar bis zu 40 Prozent der ursprünglichen Muskulatur verloren gehen. Die Folgen sind weitreichend: weniger Kraft, geringere Stabilität, eingeschränkte Mobilität und langfristig ein erhöhtes Risiko für Pflegebedürftigkeit. Auch der Stoffwechsel wird langsamer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten häufiger auf.
Hinzu kommt: Mit weniger Muskelmasse sinkt auch der Grundumsatz, also der Energieverbrauch im Ruhezustand. Der Körper verbrennt weniger Kalorien, während sich Fett – besonders im Bauchbereich – leichter einlagert. Kein Wunder also, dass es vielen Frauen ab 40 zunehmend schwerer fällt, ihr Gewicht zu halten.
Die gute Nachricht: Der Körper spricht auch in und nach den Wechseljahren hervorragend auf Kraftreize an. Mit regelmäßigem Krafttraining lässt sich der Muskelabbau bremsen, der Stoffwechsel ankurbeln und Körperfett gezielt reduzieren.
Hanteltraining gegen Hitzewallungen
Besonders spannende Erkenntnisse liefert eine spanische Metaanalyse aus dem Jahr 2023. Sie zeigte, dass gesunde Frauen im „Wechsel“, die regelmäßig Krafttraining machten, nicht nur Muskelkraft, Knochendichte und Stoffwechsel verbesserten, sondern auch seltener und weniger intensiv unter Hitzewallungen litten.
Ja, richtig gelesen: Hanteln stemmen statt übermäßiges Schwitzen. Zwei gezielte, intensive Krafttrainingseinheiten pro Woche wirken bereits positiv auf das vegetative Nervensystem und können das körpereigene Temperaturzentrum stabilisieren – ein entscheidender Faktor bei Hitzewallungen.
Stark in den neuen Lebensabschnitt
Mit den Wechseljahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ein Körper, der sich verändert, ist dabei kein Verlust, sondern eine Einladung, ihn neu kennenzulernen. Krafttraining ist in dieser Phase weit mehr als ein kurzfristiger Fitness-Trend. Es stärkt Körper und Psyche, schützt die Knochen, hält den Stoffwechsel in Schwung und kann typische Beschwerden spürbar lindern. Oder anders gesagt: Wer jetzt in Muskeln investiert, investiert in Lebensqualität – heute und für die kommenden Jahre.
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