Hanteln statt Hormone: Krafttraining im „Wechsel“

Stark in den neuen Lebensabschnitt

Mit den Wechseljahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ein Körper, der sich verändert, ist dabei kein Verlust, sondern eine Einladung, ihn neu kennenzulernen. Krafttraining ist in dieser Phase weit mehr als ein kurzfristiger Fitness-Trend. Es stärkt Körper und Psyche, schützt die Knochen, hält den Stoffwechsel in Schwung und kann typische Beschwerden spürbar lindern. Oder anders gesagt: Wer jetzt in Muskeln investiert, investiert in Lebensqualität – heute und für die kommenden Jahre.