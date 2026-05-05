Schule erlaubt Rechtschreib-Programm bei Matura

49 Maturanten legen am Dienstag im Gymnasium in Rein nördlich von Graz ihre Reifeprüfung ab. Um 8.30 Uhr beginnt in ganz Österreich die Deutsch-Matura. Insgesamt treten rund 5300 Prüflinge in der Steiermark an. Die „Krone“ hat drei Schüler und Direktorin Renate Oswald besucht.
Das Rollmeter hängt noch am Gürtel von Hauswart Markus Steiner. Er hat gerade 49 Tische und Sessel im exakten Abstand von einem Meter in Reih und Glied aufgestellt. Hier, im ältesten Teil des Stifts Rein, zwischen Mauern aus dem 15. Jahrhundert, legt ab Dienstag der Maturajahrgang 2026 seine Prüfungen ab.
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