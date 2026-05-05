Schule erlaubt Rechtschreib-Programm bei Matura

Das Rollmeter hängt noch am Gürtel von Hauswart Markus Steiner. Er hat gerade 49 Tische und Sessel im exakten Abstand von einem Meter in Reih und Glied aufgestellt. Hier, im ältesten Teil des Stifts Rein, zwischen Mauern aus dem 15. Jahrhundert, legt ab Dienstag der Maturajahrgang 2026 seine Prüfungen ab.