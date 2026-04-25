Boxen im Aufwind: Es ist mehr als nur „draufhauen“

Gerade im Gesundheitsboxen steht nicht der Kampf, sondern die Bewegung im Vordergrund. Es geht um Fitness, Koordination und ein besseres Körpergefühl – ohne Risiko und mit viel Spaß. Boxen ist damit weit mehr als ein Kampfsport. Es ist ein ganzheitliches Training für Körper und Geist – kraftvoll, dynamisch und überraschend vielseitig.“