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Boxen im Aufwind: Es ist mehr als nur „draufhauen“

Bewegung & Körperkraft
25.04.2026 17:00
„Krone-Vorturner“ Philipp Jelinek beim Boxtraining mit Ex-Profi-Boxer Hermann Bendl vom Jabclub.
„Krone-Vorturner“ Philipp Jelinek beim Boxtraining mit Ex-Profi-Boxer Hermann Bendl vom Jabclub.(Bild: Philipp Jelinek)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Boxen hat sich vom rauen Ringsport zum beliebten Gesundheitstrend entwickelt. Immer mehr Menschen – darunter auffallend viele Frauen – greifen zu den Handschuhen, um fit zu bleiben. Welche vielfältigen Vorteile dieser Sport bringt, erklärt Fitness-Experte Philipp Jelinek.

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Schläge mit Technik, Bewegung mit Köpfchen und Training mit Wirkung: Boxen fordert den ganzen Körper. Es verbessert Ausdauer, Kraft und Konzentration – und sorgt für einen starken Ausgleich zum oft sitzenden und stressigen Alltag. Warum gerade Gesundheitsboxen immer mehr Anhänger findet und weshalb Boxtraining für jedes Alter geeignet sein kann, berichtet „Krone-Vorturner“ Philipp Jelinek:

„Boxen gilt als eine der ältesten und klassischsten Sportarten der Welt. Doch längst hat sich das Image gewandelt: Neben dem Wettkampfboxen gewinnen Formen wie Gesundheitsboxen immer mehr an Bedeutung. Besonders auffällig ist der steigende Anteil an Frauen, die Boxen als Ausgleich, Fitnessprogramm oder zur Selbstverteidigung für sich entdecken.

Technik, Koordination und Konzentration
Was viele überrascht: Boxen ist weit mehr als nur „draufhauen“. Hinter jedem Schlag steckt Technik, Timing und Körperkontrolle. Es geht um Präzision, Reaktion und taktisches Denken. Wer boxt, trainiert nicht nur seine Arme, sondern den gesamten Körper – von den Beinen über die Rumpfmuskulatur bis hin zur Koordination.

Zitat Icon

Hinter jedem Schlag steckt Technik, Timing und Körperkontrolle. Es geht um Präzision, Reaktion und taktisches Denken.

Fitness-Experte Philipp Jelinek

Bild: Eva Manhart

Ein typisches Boxtraining ist vielseitig aufgebaut. Es beinhaltet Ausdauertraining, Kraftübungen, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit. Seilspringen, Schattenboxen oder Partnerübungen sorgen für ein intensives Ganzkörpertraining. Gleichzeitig wird die Konzentration geschult, denn jeder Schlag erfordert Aufmerksamkeit und Kontrolle.

Gesundheitlicher Nutzen ist enorm
Boxen verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung, stärkt die Muskulatur und fördert die Fettverbrennung. Zudem hilft es, Stress abzubauen – kaum eine Sportart bietet einen so direkten Ausgleich zum Alltag. Viele berichten nach dem Training von einem klaren Kopf und einem gesteigerten Selbstbewusstsein.

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Gerade im Gesundheitsboxen steht nicht der Kampf, sondern die Bewegung im Vordergrund. Es geht um Fitness, Koordination und ein besseres Körpergefühl – ohne Risiko und mit viel Spaß. Boxen ist damit weit mehr als ein Kampfsport. Es ist ein ganzheitliches Training für Körper und Geist – kraftvoll, dynamisch und überraschend vielseitig.“

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