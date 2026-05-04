Wöginger könnte auch bei Schuldspruch bleiben

Mit einem Ende der politischen Karriere von Wöginger ist am Montag aber auch im Falle einer Verurteilung nicht zu rechnen. Rechtlich gesehen tritt laut § 41 Nationalratswahlordnung ein Amtsverlust ab einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten unbedingt beziehungsweise einem Jahr bedingt ein. „Der Verlust des Mandats würde in diesem Fall vom Verfassungsgerichtshof ausgesprochen werden“, erklärt Robert Kert, Strafrechtsexperte von der Wirtschaftsuni Wien. Allerdings erst, wenn das Urteil rechtskräftig wird.