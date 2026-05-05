Unfall nach Golftour: Linzer (53) starb im Spital

Nach einem Verkehrsunfall am 23. April in Atzenbrugg gibt es ein zweites Todesopfer. Ein 53-jähriger Linzer erlag vergangenen Samstag im Spital seinen schweren Verletzungen. Ein gleichaltriger Oberösterreicher war bereits an der Unfallstelle verstorben. Sechs weitere Personen wurden bei der Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Pkw verletzt.