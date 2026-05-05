Unfall nach Golftour: Linzer (53) starb im Spital

Traurige Nachrichten aus dem Krankenhaus: Nach einem verheerenden Unfall in Atzenbrugg (NÖ) erlag nun ein weiterer Oberösterreicher seinen schweren Verletzungen. Der 53-jährige Linzer ist nach einem gleichaltrigen Freund bereits das zweite Todesopfer.
Nach einem Verkehrsunfall am 23. April in Atzenbrugg gibt es ein zweites Todesopfer. Ein 53-jähriger Linzer erlag vergangenen Samstag im Spital seinen schweren Verletzungen. Ein gleichaltriger Oberösterreicher war bereits an der Unfallstelle verstorben. Sechs weitere Personen wurden bei der Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Pkw verletzt.
Die beiden 53-Jährigen aus Linz hatten sich in dem als Taxi fungierenden Transporter befunden. Der 33-jährige Chauffeur aus dem Bezirk Tulln dürfte den Wagen eines 20-Jährigen beim Überqueren der Kreuzung in der Nähe eines Golfplatzes übersehen haben. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.
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