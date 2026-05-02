Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst

Ermittlungen in Tschechien, Slowakei und Burgenland

Es war ein wahrer Kraftakt, der schließlich zum Erfolg führte. 38 Tage nachdem Alarm geschlagen worden war. Wie mehrfach berichtet, wurden vergiftete HiPP-Gläser in der Tschechien, in der Slowakei und in Schützen am Gebirge im Burgenland gefunden und sichergestellt. Sie alle waren mit einem speziellen Merkmal gekennzeichnet: einem weißen Sticker, von einem roten Kreis umrahmt, am Glasboden.