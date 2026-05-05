In einer Stunde kulinarisch um die halbe Welt

Es ist erst kurz nach 11 Uhr, das European Street Food Festival hat in der Wörgler Bahnhofstraße gerade erst geöffnet. Und doch duftet es schon verführerisch. Wo fängt man denn da an? Erst einmal einen Überblick verschaffen, beschließen wir, und wandern an den Trucks, Anhängern und Ständen vorbei, aus denen heraus Speisen aus aller Welt angeboten werden.