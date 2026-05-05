Bei Rapid ist der nächste Umbruch schon garantiert

Die Saison samt Titelkampf läuft noch, doch in Hütteldorf blickt man auch in die Vergangenheit und die Zukunft. Kadertechnisch wird man im Sommer dort den nächsten Umbruch erleben.
„Die Qualität war nie ein Problem, aber die Konstanz hat uns weh getan.“ Mitten im Titelkampf blickt Rapids Sportchef Markus Katzer auch zurück. Die Analyse ist wichtig, um bei den Planungen für die kommende Saison aus den begangenen Fehlern zu lernen.
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