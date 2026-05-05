Studentin lernt Geburtshilfe wie vor 100 Jahren

Eine Kärntnerin erlebt Geburtshilfe am anderen Ende der Welt unter völlig anderen Bedingungen – ohne Ultraschall oder Schmerzmittel. Die „Krone“ hat mit der angehenden Hebamme über kulturelle Unterschiede gesprochen.
„Ich bin hier, um zu sehen, wie Hebammen in Akutsituationen handeln – wenn keine Ärzte zur Seite stehen, um bei Notfällen einzugreifen“, erzählt Laura Müller. Die 22-Jährige steht kurz vor dem Abschluss ihres Hebammenstudiums an der FH Kärnten und absolviert derzeit ein sechswöchiges Auslandspraktikum auf den Philippinen.
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