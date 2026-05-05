Klima und Kriege: Eine Welt in ständiger Bewegung

Der Bericht ist ein Weckruf mit Goldrand. Die IOM fordert für den Zeitraum bis 2028 mehr reguläre Migrationswege. Das Ziel ist klar: Menschenleben retten und die wirtschaftliche Kraft der Mobilität nutzen, statt sie in die Illegalität abzudrängen. Doch die Realität in den europäischen Hauptstädten sieht anders aus. Zwischen Abschottungsphantasien und dem Hunger der Wirtschaft nach Fachkräften bleibt Migration das Reizthema unserer Zeit. Eines ist sicher: Die 304 Millionen Migranten werden nicht die letzten sein. Die Welt bleibt in Bewegung – ob wir bereit sind oder nicht.