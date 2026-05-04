… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen

Sie betreiben gemeinsam eine kleine Firma in Wien – Vater und Sohn. Der Ältere um die 60, aus Anatolien stammend. Sein Sohn unter 30. Beide fleißig, die Kommunikation klappt einigermaßen, der Vater spricht recht gut Deutsch, sein Sohn tut sich mit seinem harten Akzent schwerer. Weil er in der Türkei die Schule besucht hat? Nein, Fehlanzeige! Der junge Mann ist in Österreich geboren, hat hier die Schule besucht – aber hat bloß ein Sprachniveau unter jenem seines als Erwachsener zugezogenen Vaters erreicht.