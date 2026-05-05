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Bayern-Vertragspoker

„Er ist nicht Maradona!“ Hoeneß-Ansage an Laimer

Deutsche Bundesliga
05.05.2026 16:01
Klare Worte von Bayern-Patron Uli Hoeneß an Konrad Laimer.
Klare Worte von Bayern-Patron Uli Hoeneß an Konrad Laimer.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat sich zum Vertragspoker von Konrad Laimer geäußert. Dabei hat er betont, dass er die Qualitäten des ÖFB-Legionärs sehr schätzen würde, aber „er ist eben nicht Maradona“. Die Botschaft an den Österreicher ist klar: Für eine Zukunft in München sollte er seine Gehaltsvorstellungen herunterschrauben. 

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„Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe“, erklärte Hoeneß gegenüber DAZN. Immerhin sei der Österreicher „für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins, Doch bei den lobenden Worten sollte es nicht bleiben.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Denn angesichts der aktuell schwierigen Vertragsverhandlungen zwischen dem ÖFB-Kicker und dem deutschen Rekordmeister stellte der Bayern-Patron auch klar: „Aber er ist eben nicht Maradona“ und stellte damit klar: Nur falls Laimer seine Gehaltsvorstellungen herunterschraubt, ist eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages möglich.

Auch Eberl bleibt entspannt
Der 28-Jährige müsse „akzeptieren, dass es Grenzen gibt“, so Hoeneß und weiter: „Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten.“ Topstars wie Harry Kane und Jamal Musiala seien hingegen noch einmal auf einer anderen Ebene – so die vermittelte Botschaft. 

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Zuletzt hatte sich schon Sportvorstand Max Eberl zur Causa zu Wort gemeldet und dabei betont, dass man auch vor einem ablösefreien Abgang des ÖFB-Legionärs im Sommer 2027 keine Angst habe, nachdem man selbst keine Ablöse für ihn zahlen musste. 

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