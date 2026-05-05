„Er ist nicht Maradona!“ Hoeneß-Ansage an Laimer

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat sich zum Vertragspoker von Konrad Laimer geäußert. Dabei hat er betont, dass er die Qualitäten des ÖFB-Legionärs sehr schätzen würde, aber „er ist eben nicht Maradona“. Die Botschaft an den Österreicher ist klar: Für eine Zukunft in München sollte er seine Gehaltsvorstellungen herunterschrauben.