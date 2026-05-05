Dürre: Landwirte melden bereits erste Schäden

„Auch der Schädlingsdruck steigt“

Die extreme Trockenheit kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Im April werden die Frühjahrssaaten ausgesät, die dann keimen und wachsen sollten. Durch den fehlenden Niederschlag und wenig Feuchtigkeit im Boden sind die Keimung und das Pflanzenwachstum – etwa bei Mais und Zuckerrüben – nur schwer möglich. Bei Getreide findet das Hauptwachstum im April und Mai statt, heuer hat es in diesen beiden Monaten praktisch noch nicht geregnet. „Wenn Kulturen schlecht mit Wasser versorgt und geschwächt sind, steigt auch der Schädlingsdruck“, sagt der Landwirtschaftskammer-Chef.