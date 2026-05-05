Wie Tech-Lobbyisten den Energiehunger verschleiern

Neue Rechenzentren sprießen derzeit wie die Schwammerl aus dem Boden – als Motor für die KI-Revolution, vor allem von „Big Tech“-Konzernen aus den USA vorangetrieben. Auch in der EU wird eifrig gebaut. Allerdings will sich die Tech-Industrie beim Ressourcenverbrauch nicht in ihre Karten schauen lassen – Microsoft-Lobbyisten verhinderten erfolgreich, dass Europäer in einer Online-Datenbank nachforschen können.
Soziale Netze mit ihren spaltenden Algorithmen, Software-Monopolisten, KI-Unternehmen mit unersättlichem Datenhunger – sie alle fürchten Brüssels regulative Macht und tun im Hintergrund ihr Möglichstes, um Volksvertreter in der EU und damit die Gesetzgebung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Eine „Errungenschaft“ der „Big Tech“-Lobbyisten ist laut jüngsten Berichten, eine Datenbank zum Energieverbrauch ihrer Rechenzentren vor den neugierigen Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Krone+ verrät, wie die Lobbyisten vorgingen – und welcher Tech-Riese am meisten dafür zahlt.
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