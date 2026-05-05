Wie Tech-Lobbyisten den Energiehunger verschleiern

Soziale Netze mit ihren spaltenden Algorithmen, Software-Monopolisten, KI-Unternehmen mit unersättlichem Datenhunger – sie alle fürchten Brüssels regulative Macht und tun im Hintergrund ihr Möglichstes, um Volksvertreter in der EU und damit die Gesetzgebung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Eine „Errungenschaft“ der „Big Tech“-Lobbyisten ist laut jüngsten Berichten, eine Datenbank zum Energieverbrauch ihrer Rechenzentren vor den neugierigen Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Krone+ verrät, wie die Lobbyisten vorgingen – und welcher Tech-Riese am meisten dafür zahlt.