Bewegender Abschied von Sport-Held Alex Zanardi

Etwa 2000 Menschen haben am Dienstag in Padua Abschied von Alessandro „Alex“ Zanardi genommen. Seine Familie und Freunde sowie Größen aus der Sportwelt verabschiedeten sich vom ehemaligen Formel-1-Piloten und Paralympics-Star.
Zanardis Ehefrau Daniela und sein Sohn Niccolo standen bei der Trauerfeier am Sarg des Sport-Helden. In der Basilika Santa Giustina in Padua verabschiedeten sich außerdem mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft von Zanardi.
Inspirierende Persönlichkeit
Darunter etwa der italienische Sportminister Andrea Abodi, Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali sowie Ski-Legende Alberto Tomba. Sie alle nahmen an einer bewegenden Trauerfeier teil, in der das Leben eines inspirierenden Menschen gewürdigt wurde.
Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen. Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen dabei. Am Samstag hat seine Familie mitgeteilt, dass der 59-Jährige verstorben ist.
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