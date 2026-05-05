Bewegender Abschied von Sport-Held Alex Zanardi

Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen. Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen dabei. Am Samstag hat seine Familie mitgeteilt, dass der 59-Jährige verstorben ist.