Die größten Mode-Flops der diesjährigen Met-Gala

Eigentlich ist bei der Met-Gala in New York ja alles erlaubt, was Spaß macht. Und doch ist nicht jeder Look ein modischer Volltreffer. Welche Promis bei ihren Styles in diesem Jahr völlig floppten, das sehen sie hier!
Der (modische) Durchblick fehlte in jedem Fall Katy Perry. Die Sängerin kam zwar im unschuldigen Brautlook, allerdings mit glänzender Maske vor dem Gesicht. Ein Imker, ein Roboter oder doch ein futuristischer Ritter? Was Perry mit der Maskierung ausdrücken wollte, ist nicht ganz klar.
Ein Glück immerhin, dass die 41-Jährige das Visier auch öffnen konnte. Es wäre aber auch wirklich schade gewesen, hätte Perry das Modespektakel verpassen müssen ...
Dollar-Schein vor den Augen
Doch Katy Perry war längst nicht die einzige Promi-Beauty, die mit einem schrägen Accessoire für Aufsehen sorgte. Denn Sarah Paulson kam statt mit Sonnenbrille mit Dollar-Schein vor den Augen. Ob sich das als neuer Sommer-Trend durchsetzen wird? Vermutlich nicht ...
Ja, ist denn schon Halloween?
Dass Heidi Klum eine echte Leidenschaft für ausgefallene Kostüme hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber bei der Met-Gala fragten sich die Fans dann doch verwundert: Ja, ist denn schon Halloween?
Die „GNTM“-Chefin kam zur Modeparty des Jahres nämlich als Marmorstatue. Besonders gruselig: Am Red Carpet bewegte die „antike“ Heidi lediglich ihre Augen.
Auch vom Look von „Game of Thrones“-Star Gwendoline Christie verursachte wohl so manchen Albtraum. Die Schauspielerin kam nämlich mit Grusel-Spiegel-Maske und XXL-Federhut.
Und Modeikone Jordan Roth brachte überhaupt seinen persönlichen Schatten mit. Definitiv ein Flop!
Die Village People wollen ihr Kostüm zurück!
Nein, bei dem Promi unten am Bild handelt es sich nicht um ein Mitglied der Village People! Es ist Schauspieler Luke Evans, der als Fake-Cop in Lederkluft samt 70er-Jahre-Schnauzer für Aufsehen sorgte.
Ob er später noch zu „YMCA“ die Hüften geschwungen hat, das ist allerdings nicht überliefert ...
Federn, wir brauchen Federn!
Im schwarzen, mit Pailletten besetzten Outfit mit einem übergroßen, dramatischen Cape-Oberteil und einer langen Feder am Kopf sah Sam Smith ein bisschen wie eine übergroße Fledermaus aus.
Apropos Federn und Pailletten: Auf die wollte auch Lena Dunham an diesem Abend nicht verzichten. Manches Mal ist es aber auch einfach zu viel des Guten!
Den Ausdruck Zwiebellook hat Model Karlie Kloss bei der diesjährigen Met-Gala wohl komplett missverstanden. Die Beauty kam im weißen Dress, das tatsächlich an eine Zwiebel erinnerte. Oder war es doch eher eine Glühbirne? Wir sind uns nicht sicher ...
Und das fadeste Outfit trug ...
Sollten Sie sich zu Beginn übrigens gewundert haben, warum es auch Kate Moss auf die Worst-Dressed-Liste der heurigen Met-Gala geschafft hat, hier die Auflösung.
Das Topmodel der 90er-Jahre sah im schwarzen Spitzenkleid zwar fantastisch aus, präsentierte aber gleichzeitig den wohl fadesten Look des ganzen Abends! Ein bisschen mehr Kreativität bei der Outfit-Wahl hätten wir der 52-Jährigen definitiv zugetraut!
Modeparty des Jahres
Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.
Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet.
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