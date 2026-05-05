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Gruseln erlaubt!

Die größten Mode-Flops der diesjährigen Met-Gala

Star-Style
05.05.2026 15:00
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eigentlich ist bei der Met-Gala in New York ja alles erlaubt, was Spaß macht. Und doch ist nicht jeder Look ein modischer Volltreffer. Welche Promis bei ihren Styles in diesem Jahr völlig floppten, das sehen sie hier!

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Der (modische) Durchblick fehlte in jedem Fall Katy Perry. Die Sängerin kam zwar im unschuldigen Brautlook, allerdings mit glänzender Maske vor dem Gesicht. Ein Imker, ein Roboter oder doch ein futuristischer Ritter? Was Perry mit der Maskierung ausdrücken wollte, ist nicht ganz klar.

Ein Glück immerhin, dass die 41-Jährige das Visier auch öffnen konnte. Es wäre aber auch wirklich schade gewesen, hätte Perry das Modespektakel verpassen müssen ...

Unter dieser Maske versteckte sich ein echter Superstar.
Unter dieser Maske versteckte sich ein echter Superstar.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Es war Katy Perry!
Es war Katy Perry!(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Dollar-Schein vor den Augen
Doch Katy Perry war längst nicht die einzige Promi-Beauty, die mit einem schrägen Accessoire für Aufsehen sorgte. Denn Sarah Paulson kam statt mit Sonnenbrille mit Dollar-Schein vor den Augen. Ob sich das als neuer Sommer-Trend durchsetzen wird? Vermutlich nicht ...

Sarah Paulson trug einen Geldschein vor den Augen.
Sarah Paulson trug einen Geldschein vor den Augen.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Ob dieses Accessoire zum neuen Sommertrend werden wird? Fraglich ...
Ob dieses Accessoire zum neuen Sommertrend werden wird? Fraglich ...(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Ja, ist denn schon Halloween?
Dass Heidi Klum eine echte Leidenschaft für ausgefallene Kostüme hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber bei der Met-Gala fragten sich die Fans dann doch verwundert: Ja, ist denn schon Halloween?

Die „GNTM“-Chefin kam zur Modeparty des Jahres nämlich als Marmorstatue. Besonders gruselig: Am Red Carpet bewegte die „antike“ Heidi lediglich ihre Augen.

Hat Heidi Klum ihr neuestes Halloween-Kostüm etwa schon zur Met-Gala ausgeführt?
Hat Heidi Klum ihr neuestes Halloween-Kostüm etwa schon zur Met-Gala ausgeführt?(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Die Model-Schönheit kam als Statue. Definitiv ein Hingucker, aber auch irgendwie gruselig!
Die Model-Schönheit kam als Statue. Definitiv ein Hingucker, aber auch irgendwie gruselig!(Bild: AP/Evan Agostini)

Auch vom Look von „Game of Thrones“-Star Gwendoline Christie verursachte wohl so manchen Albtraum. Die Schauspielerin kam nämlich mit Grusel-Spiegel-Maske und XXL-Federhut.

Und Modeikone Jordan Roth brachte überhaupt seinen persönlichen Schatten mit. Definitiv ein Flop!

Gwendoline Christies Look wirkte auch wie aus einem Albtraum entsprungen.
Gwendoline Christies Look wirkte auch wie aus einem Albtraum entsprungen.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Jordan Roth hatte seinen Grusel-Schatten mit dabei.
Jordan Roth hatte seinen Grusel-Schatten mit dabei.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Die Village People wollen ihr Kostüm zurück!
Nein, bei dem Promi unten am Bild handelt es sich nicht um ein Mitglied der Village People! Es ist Schauspieler Luke Evans, der als Fake-Cop in Lederkluft samt 70er-Jahre-Schnauzer für Aufsehen sorgte.

Ob er später noch zu „YMCA“ die Hüften geschwungen hat, das ist allerdings nicht überliefert ...

Luke Evans kam im Village-People-Gedächtnislook.
Luke Evans kam im Village-People-Gedächtnislook.(Bild: AP/Evan Agostini)

Federn, wir brauchen Federn!
Im schwarzen, mit Pailletten besetzten Outfit mit einem übergroßen, dramatischen Cape-Oberteil und einer langen Feder am Kopf sah Sam Smith ein bisschen wie eine übergroße Fledermaus aus.

Apropos Federn und Pailletten: Auf die wollte auch Lena Dunham an diesem Abend nicht verzichten. Manches Mal ist es aber auch einfach zu viel des Guten!

Sam Smith setzte auf eine Feder und viele Pailletten.
Sam Smith setzte auf eine Feder und viele Pailletten.(Bild: AP/Evan Agostini)
Lena Dunham setzte da sogar noch ein Schäufelchen drauf.
Lena Dunham setzte da sogar noch ein Schäufelchen drauf.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Den Ausdruck Zwiebellook hat Model Karlie Kloss bei der diesjährigen Met-Gala wohl komplett missverstanden. Die Beauty kam im weißen Dress, das tatsächlich an eine Zwiebel erinnerte. Oder war es doch eher eine Glühbirne? Wir sind uns nicht sicher ...

Karlie Kloss kam als lebensgroße Zwiebel zur Met-Gala.
Karlie Kloss kam als lebensgroße Zwiebel zur Met-Gala.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Und das fadeste Outfit trug ...
Sollten Sie sich zu Beginn übrigens gewundert haben, warum es auch Kate Moss auf die Worst-Dressed-Liste der heurigen Met-Gala geschafft hat, hier die Auflösung.

Das Topmodel der 90er-Jahre sah im schwarzen Spitzenkleid zwar fantastisch aus, präsentierte aber gleichzeitig den wohl fadesten Look des ganzen Abends! Ein bisschen mehr Kreativität bei der Outfit-Wahl hätten wir der 52-Jährigen definitiv zugetraut!

Kate Moss kam als Kate Moss – und präsentierte den wohl fadesten Look des Abends.
Kate Moss kam als Kate Moss – und präsentierte den wohl fadesten Look des Abends.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Modeparty des Jahres
Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.

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Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung „Costume Art“ eröffnet.

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