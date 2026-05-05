Zukunft beim LASK? Kalajdzic verrät Vertragsdetail

Zudem äußerte sich der 28-Jährige über sein Verhältnis zu Trainer Kühbauer. „Er kümmert sich um mich. Er weiß auch, was ich brauche. Am Anfang habe ich es nicht verstanden. Ich brauche jemanden, der mich ein bisschen in den Arsch tritt, aber auch jemanden, der mich versteht und auch wirklich auf meine Gesundheit schaut.“