Zukunft beim LASK? Kalajdzic verrät Vertragsdetail

Sasa Kalajdzic hat sich nach dem 3:1-Erfolg gegen Rapid in der Meisterschaft über seine Zukunft beim LASK geäußert. Dabei hat der ÖFB-Stürmer verraten, dass der Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers trotz des Abstiegs in die Championship gültig bleibt. Für LASK-Trainer Didi Kühbauer gab es unterdessen lobende Worte.
„Der Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers gilt auch für die Championship“, verrät Kalajdzic nach dem Sieg gegen Rapid gegenüber Sky. Allerdings würde auch ein Verbleib in Linz weiter Thema sein. „Dino und ich sind ständig im Austausch. Ich bin ja auch wegen Dino hergekommen. Er war der entscheidende Faktor. Was im Sommer passiert, weiß ich nicht.“
Interessant: Im wichtigen Meisterschaftsspiel waren auch spezielle Beobachter in Linz. „Heute sind auch ein paar Leute von den Wolves da und haben sich das Spiel angeschaut“, so Kalajdzic, der mit seinen Linzern weiter um das Double kämpft.
Großes Lob für Didi Kühbauer
Die Entscheidung über seine Zukunft hat angesichts der aktuellen Situation aber nicht Priorität. „Ich bin zufrieden und lebe im hier und jetzt“, erklärt der Stürmer, der sich auch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit dem ÖFB-Team machen darf.
Zudem äußerte sich der 28-Jährige über sein Verhältnis zu Trainer Kühbauer. „Er kümmert sich um mich. Er weiß auch, was ich brauche. Am Anfang habe ich es nicht verstanden. Ich brauche jemanden, der mich ein bisschen in den Arsch tritt, aber auch jemanden, der mich versteht und auch wirklich auf meine Gesundheit schaut.“
Kühbauer habe ihm nichts geschenkt, so Kalajdzic, der aber betont: „Es ist bis jetzt vielleicht der beste Trainer, den ich hatte, im Sinne davon, dass er auf mich schaut und es ihm wichtig ist, dass es mir gutgeht.“
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