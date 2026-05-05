Das erwarten Firmen derzeit von allen Bewerbern

„Die Anzahl der Menschen, die sich nach einem neuen Job umsehen, hat sehr stark zugenommen. Da hatten wir zu Jahresbeginn Rekordwerte, wie wir sie in 20 Jahren sonst nicht hatten“, sagt Georg Konjovic, Geschäftsführer der Online-Plattform karriere.at, auf der Arbeitgeber Stellenanzeigen schalten. Bemerkenswert ist: Bei Weitem nicht nur Arbeitslose sind auf Jobsuche: „Ein großer Teil ist angestellt, aber verunsichert – aufgrund der Berichte, dass immer mehr Unternehmen Stellen abbauen“, so Konjovic.