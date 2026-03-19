Träume aktiv lenken: Nur ein Mythos oder möglich?

Stellen Sie sich vor: Sie spazieren durch eine fremde Stadt, treffen einen alten Freund – und plötzlich denken Sie: „Moment, das ist doch ein Traum!“ Genau dieses Erlebnis nennt man luzides Träumen, auch Klarträumen genannt. Denn „luzid“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „klar“ oder „hell“. Dabei weiß man im Traum, dass man träumt.