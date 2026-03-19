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Luzides Träumen

Träume aktiv lenken: Nur ein Mythos oder möglich?

Regeneration & Schlaf
19.03.2026 10:00
Träume, in denen man weiß, dass man träumt, nennen Forscher „luzid“.
Träume, in denen man weiß, dass man träumt, nennen Forscher „luzid“.(Bild: jamesteohart - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Was wäre, wenn Sie im Traum wüssten, dass Sie träumen – und die Handlung bestimmen könnten? Das klingt nach Science-Fiction? Nicht umsonst fasziniert das sogenannte luzide Träumen Schlafende und Forscher gleichermaßen. Wie es funktioniert, wer es erlebt und ob man es lernen kann, verrät Schlafforscherin Dr. Holzinger.

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Stellen Sie sich vor: Sie spazieren durch eine fremde Stadt, treffen einen alten Freund – und plötzlich denken Sie: „Moment, das ist doch ein Traum!“ Genau dieses Erlebnis nennt man luzides Träumen, auch Klarträumen genannt. Denn „luzid“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „klar“ oder „hell“. Dabei weiß man im Traum, dass man träumt.

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