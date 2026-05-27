Holt Glasner mit Palace einen Titel zum Abschluss?

Das „perfekte Ende“

Glasner träumt vom „perfekten Ende“. „Wenn man einen Film sieht oder ein Buch liest, hofft man immer auf ein Happy End. Diese mehr als zweijährige Reise mit einem weiteren Titel zu beenden, mit dem ersten europäischen Titel in der Geschichte von Crystal Palace, das wäre unglaublich“, sagte der 51-Jährige vor dem Endspiel in einem UEFA-Interview. Für Palace ist es das 60. Spiel einer Saison, die mit dem Erfolg im Community Shield (englischer Supercup) gegen Liverpool am 10. August begonnen hatte.