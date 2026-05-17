Wie feine Nadeln bei Schlafproblemen helfen

Wie läuft die Behandlung ab?

Vor dem Start ist eine ausführliche Anamnese erforderlich: Der spezialisierte Facharzt spricht mit dem Patienten über sein Schlafverhalten, Stress, Emotionen und Begleitsymptome wie Herzklopfen oder Grübeln. Danach nimmt der Arzt eine Einteilung nach der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) vor, z.B. ob innere Unruhe („Shen“) oder ein Mangel an beruhigenden Körperressourcen („Yin-Mangel“) vorliegt. Er wählt die Akupunkturpunkte aus und setzt die Nadeln, die dann 20 bis 30 Minuten an der Stelle bleiben. In der Zwischenzeit ruht sich der Patient aus.