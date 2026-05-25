Urlaubstrend: Ausruhen statt Sightseeing und Party

„Schlaftourismus“ zeigt damit auch, wie sehr sich unser Verständnis von Gesundheit verändert hat. Schlaf gilt längst nicht mehr als Nebensache, sondern als Grundlage für Konzentration, emotionale Balance und körperliches Wohlbefinden. Oder anders gesagt: Wer heute verreist, sucht nicht nur schöne Erinnerungen – sondern manchmal einfach nur eine wirklich gute Nacht.