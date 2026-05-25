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Urlaubstrend: Ausruhen statt Sightseeing und Party

Regeneration & Schlaf
25.05.2026 06:30
Endlich einmal abschalten und ausschlafen – das wünschen sich viele.
Endlich einmal abschalten und ausschlafen – das wünschen sich viele.(Bild: rh2010 - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Im Urlaub wollten früher viele vor allem eines: möglichst viel erleben. Heute sehnen sich immer mehr nach etwas ganz anderem, nämlich Ruhe. Im Alltag voller Stress wurde guter Schlaf nach und nach zum Luxusgut. Statt Sightseeing-Marathon und Actionprogramm rücken beim „Schlaftourismus“ daher Erholung und ausgiebiges Schlummern in den Mittelpunkt.

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„Schlaftourismus“ klingt zunächst fast absurd. Urlaub machen, nur um zu schlafen? Genau darum geht es aber. Immer mehr Reisende buchen gezielt Auszeiten, um endlich wieder richtig zur Ruhe zu kommen – oder sogar nachts durchzuschlafen.

Denn der Alltag vieler Menschen ist heutzutage geprägt von hoher Arbeitsbelastung und Stress, ständiger Erreichbarkeit und sozialen Medien, die das Gedankenkarussell oft bis spät in die Nacht kreisen lassen. Das Einschlafen fällt dann natürlich schwer, erholsamer Schlaf noch mehr.

Partynächte? Fehlanzeige!
Beim „Schlaftourismus“ stehen nicht Sightseeing, Partys oder andere Aktivitäten im Vordergrund, sondern die bewusste Pause vom Alltag oder der Schlaf selbst. Urlaub wird zur Rückzugsoase – ein Ort, an dem Körper und Psyche endlich abschalten dürfen.

Einige Beherbergungsbetriebe reagieren bereits auf diesen Wunsch nach Entschleunigung. Sie setzen auf besonders ruhige Zimmer, hochwertige Betten, perfekte Verdunkelung und eine Atmosphäre, die möglichst wenig Reize bietet. Viele Häuser erweitern das Angebot um Yoga, Meditation, Massagen oder spezielle Entspannungsprogramme.

Was Unterkünfte bieten – übertrieben oder notwendig?
Manche gehen sogar noch ein paar Schritte weiter: Schlafcoaches, individuelle Beratungen oder technische Unterstützung durch Schlafanalysen, Apps und Wearables sollen helfen, den natürlichen Schlafrhythmus wiederzufinden. Licht- und Geräuschkonzepte werden gezielt eingesetzt, um optimale Bedingungen für erholsame Nächte zu schaffen.

Trotz aller Technik bleibt die Idee dahinter erstaunlich einfach: Abstand gewinnen, zur Ruhe kommen und neue Energie tanken.

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„Schlaftourismus“ zeigt damit auch, wie sehr sich unser Verständnis von Gesundheit verändert hat. Schlaf gilt längst nicht mehr als Nebensache, sondern als Grundlage für Konzentration, emotionale Balance und körperliches Wohlbefinden. Oder anders gesagt: Wer heute verreist, sucht nicht nur schöne Erinnerungen – sondern manchmal einfach nur eine wirklich gute Nacht.

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