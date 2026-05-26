Kurioser Tee soll Österreichern bei Heimweh helfen

Weit weg von daheim und ein bisschen wehmütig? Fehlen Ihnen vor allem typisch österreichische Gerichte wie Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn? Dann könnte vielleicht ein neuer „Anti-Heimweh-Tee“ Abhilfe schaffen! Welches Aroma Krone+ da testweise aus dem Häferl schlürfte, mag viele überraschen.
Ich schreibe diesen Artikel während eines Urlaubes im Waldviertel. Da hält sich die Sehnsucht nach dem Zuhause Wien in Grenzen, immerhin muss man auf nichts Gewohntes verzichten – maximal auf die Vorzüge der Großstadt. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass Heimweh auf Langzeitriesen ganz plötzlich aufkommen kann, obwohl man grundsätzlich zufrieden ist. Weihnachten ist so eine gefährliche Zeit.
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