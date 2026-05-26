Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

French Open

Sinner, Sabalenka und Gauff in der zweiten Runde

Tennis
26.05.2026 22:51
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die beiden Topgesetzten sind bei den French Open in Paris problemlos in die zweite Runde gekommen. 

0 Kommentare

Der Südtiroler Jannik Sinner gewann in der Dienstag-Nightsession gegen den Franzosen Clement Tabur 6:1,6:3,6:4, die Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro 6:4,6:2. Auch Titelverteidigerin Coco Gauff kam weiter, die mögliche Drittrundengegnerin der Österreicherin Anastasia Potapova besiegte ihre US-Landsfrau Taylor Townsend 6:4,6:0.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka(Bild: EPA/YOAN VALAT)

Medwedew und Bublik draußen
Zwei Vertretern der Top-10 der Männer war die Auftakthürde zu hoch. Der Russe Daniil Medwedew unterlag als Nummer sechs gesetzt dem Australier Adam Walton in fünf Sätzen, der neuntgereihte Kasache Alexander Bublik dem 36-jährigen Deutschen Jan-Lennard Struff in deren vier.

Lesen Sie auch:
Daniil Medwedew schied in Paris früh aus.
Schelte von Ehefrau
„Du musst dich benehmen“ – dann setzt es Blamage
26.05.2026
Frühes French-Open-Aus
Ein enger Satz – dann entglitt Ofner die Partie
26.05.2026

Während das Out des aktuellen Gstaad- und Kitzbühel-Siegers unerwartet kam, war jenes Medwedews keine so große Überraschung. Bei zehn Teilnahmen in Roland Garros unterlag er nun zum siebenten Mal in seinem Startmatch. Zweimal kam er ins Achtelfinale, 2021 ins Viertelfinale.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
26.05.2026 22:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
114.614 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
87.514 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
82.023 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
789 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
781 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf