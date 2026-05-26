Sinner, Sabalenka und Gauff in der zweiten Runde

Die beiden Topgesetzten sind bei den French Open in Paris problemlos in die zweite Runde gekommen.
Der Südtiroler Jannik Sinner gewann in der Dienstag-Nightsession gegen den Franzosen Clement Tabur 6:1,6:3,6:4, die Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro 6:4,6:2. Auch Titelverteidigerin Coco Gauff kam weiter, die mögliche Drittrundengegnerin der Österreicherin Anastasia Potapova besiegte ihre US-Landsfrau Taylor Townsend 6:4,6:0.
Medwedew und Bublik draußen
Zwei Vertretern der Top-10 der Männer war die Auftakthürde zu hoch. Der Russe Daniil Medwedew unterlag als Nummer sechs gesetzt dem Australier Adam Walton in fünf Sätzen, der neuntgereihte Kasache Alexander Bublik dem 36-jährigen Deutschen Jan-Lennard Struff in deren vier.
Während das Out des aktuellen Gstaad- und Kitzbühel-Siegers unerwartet kam, war jenes Medwedews keine so große Überraschung. Bei zehn Teilnahmen in Roland Garros unterlag er nun zum siebenten Mal in seinem Startmatch. Zweimal kam er ins Achtelfinale, 2021 ins Viertelfinale.
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