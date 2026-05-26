Frau wollte ihr Konto retten und wurde abgezockt

Alles war sehr vertrauenerweckend. Und so schöpfte eine 44-jährige Tirolerin keinen Verdacht, als sie vor einigen Tagen von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter ihres Geldinstituts angerufen und gewarnt wurde, dass ihr Online-Konto gehackt worden war. Doch dann kam es dick.
Die 44-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei in Kematen. Erst jetzt hatte die Frau den Betrug bemerkt, weil sie in ihrer Bank war. Dabei begann alles wie eine Rettung in letzter Sekunde: Die Frau wurde am 22. Mai von einem vermeintlichen Bankangestellten angerufen. Von ihrem Konto habe es auffällige Abbuchungen gegeben, warnte der Anrufer und bot sich an, beim Sperren des Kontos übers Online-Banking zu helfen.
Böses Erwachen in der Bankfiliale
Das tat der vermeintliche Bankangestellte dann auch. Die Frau führte alle seine Anweisungen aus und löschte dann ihre Bank-App. Besonders dreist: Der Anrufer gab an, er habe bereits einen Termin in ihrer Bank vereinbart, um das Konto vor Ort wieder herzustellen. Zu diesem Termin erschien die Frau am Dienstag. Doch in der Bank wusste niemand etwas von ihrer Konto-Sperre.
Jetzt war klar, dass der hilfsbereite Anrufer schlicht ein Betrüger war. Mehr als 10.000 Euro wurden vom Konto der Frau abgehoben. Die Polizei ermittelt.
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