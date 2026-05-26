Frau wollte ihr Konto retten und wurde abgezockt

Die 44-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei in Kematen. Erst jetzt hatte die Frau den Betrug bemerkt, weil sie in ihrer Bank war. Dabei begann alles wie eine Rettung in letzter Sekunde: Die Frau wurde am 22. Mai von einem vermeintlichen Bankangestellten angerufen. Von ihrem Konto habe es auffällige Abbuchungen gegeben, warnte der Anrufer und bot sich an, beim Sperren des Kontos übers Online-Banking zu helfen.