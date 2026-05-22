Check: Besser schlafen dank Social-Media-Trends?

Bei Magnesium sieht es ähnlich aus: Es kann manchen Menschen beim Einschlafen helfen – besonders dann, wenn ein Mangel besteht. Wer seine Magnesiumzufuhr auf natürliche Weise erhöhen möchte, kann auf Lebensmittel wie Kürbiskerne, Mandeln, Pistazien, Haferflocken, Kakao, Avocado oder magnesiumreiches Mineralwasser setzen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln (wie in diesem Mocktail verwendet) ist jedoch immer Vorsicht geboten! Gerade bei höher dosierten Produkten empfiehlt es sich, vor der Einnahme einen Arzt oder Apotheker um Rat zu fragen.