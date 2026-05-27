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Bauernbündnis ruft auf

„Leute, kommt mit uns zum Wiener Ballhausplatz!“

Burgenland
27.05.2026 04:59
Franz-Peter Bresich, Ernst Tschida und Sebastian Bauer organisieren die Proteste als Bündnis ...
Franz-Peter Bresich, Ernst Tschida und Sebastian Bauer organisieren die Proteste als Bündnis Zukunft Landwirtschaft.(Bild: Bündnis Zukunft Landwirtschaft)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Erst vor acht Wochen waren Österreichs Bauern in Wien, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Für 28. Mai ruft das Bündnis Zukunft Landwirtschaft wieder zur Demo auf.

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Unter dem Motto „Freihandel und Inflation auf dem Rücken der Bauern und auf Kosten der Gesellschaft – Stirbt der Bauer, stirbt das Land“ macht das Bündnis Zukunft Landwirtschaft erneut darauf aufmerksam, wie es den österreichischen Bauern geht. Bei der Demo werden rund 200 Bauern erwartet.

„Der Hut brennt“
„Wir möchten die Leute wirklich wachrütteln und darauf aufmerksam machen, dass der Hut brennt“, erklären Ernst Tschida aus Pamhagen, Sebastian Bauer aus Neusiedl am See und Franz-Peter Bresich aus Parndorf. „Es wurden noch keine Probleme gelöst, im Gegenteil, es ist ein Freihandelsabkommen mit Australien und Argentinien dazugekommen.“

Schon am 1. April gab es eine Demonstration in Wien. Am 28. Mai kommen die Traktoren wieder.
Schon am 1. April gab es eine Demonstration in Wien. Am 28. Mai kommen die Traktoren wieder.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Sprich: Der heimische Markt stehe seit dem 1. Mai insbesondere durch Rindfleischimporte massiv unter Druck. Der Stier aus dem Ausland kostet rund 1000 Euro weniger – der heimische Rinderbauer kann mit solchen Preisen nicht mithalten. Die Landwirte wünschen sich umgehend wirksame Schutzmechanismen, um Konsumenten vor Hormonfleisch zu schützen, und gleichzeitig faire Rahmenbedingungen für die heimische Landwirtschaft. Im Ausland gebe es oft weniger Qualitätskriterien, weniger Auflagen und weniger Kontrollen. „Wir sind bereit, für unsere Kunden auf hohem Niveau zu produzieren. Aber dafür brauchen wir Hilfe seitens der Politik“, sind sie sich einig.

Kunden zur Solidarität aufgerufen
Man habe Angst um die eigene Existenz, aber vor allem mache man sich Sorgen um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. „Wenn es so weitergeht, haben wir Lebensmittel aus dem Burgenland und Österreich in der gewohnten Menge, Qualität und Vielfalt einfach nicht mehr zur Verfügung, weil wir so nicht mehr arbeiten und produzieren können. Aber gesunde Lebensmittel gehen uns alle etwas an! Deshalb bitten wir auch alle, dass sie uns unterstützen und bei der Kundgebung am 28. Mai mit dabei sind.“

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Um 14 Uhr am 28. Mai werden die Traktoren beim Kanzleramt am Ballhausplatz stehen und es wird eine überparteiliche Kundgebung des Bündnisses geben. Anschließend überbringt das Bündnis ein Forderungspapier an das Finanzministerium. Zu finden ist darauf etwa der Wunsch nach einer vollständigen Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie, ein Importstopp für Agrarprodukte, die den heimischen Produktionsstandards nicht entsprechen, eine klare Kennzeichnung bei verarbeiteten Lebensmitteln sowie eine Inflationsanpassung.

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