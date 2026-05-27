„Leute, kommt mit uns zum Wiener Ballhausplatz!“

Kunden zur Solidarität aufgerufen

Man habe Angst um die eigene Existenz, aber vor allem mache man sich Sorgen um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. „Wenn es so weitergeht, haben wir Lebensmittel aus dem Burgenland und Österreich in der gewohnten Menge, Qualität und Vielfalt einfach nicht mehr zur Verfügung, weil wir so nicht mehr arbeiten und produzieren können. Aber gesunde Lebensmittel gehen uns alle etwas an! Deshalb bitten wir auch alle, dass sie uns unterstützen und bei der Kundgebung am 28. Mai mit dabei sind.“