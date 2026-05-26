US-Gesundheitsminister fängt Schlangen – gebissen

US-Minister soll Wal den Kopf abgesägt haben

So soll er Medienberichten zufolge Mitte der 90er-Jahre an einem Strand mit einer Kettensäge einen toten Wal enthauptet haben. Seine damals sechsjährige Tochter soll dabei gewesen sein – Sie erzählte später in einem Interview, dass er den Kopf mit Seilen auf dem Dach des Familienwagens befestigt habe, wie „NTV“ berichtet.