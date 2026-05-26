US-Gesundheitsminister fängt Schlangen – gebissen

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat sein Talent als Schlangen-Bändiger unter Beweis gestellt. Auf X postete der US-Gesundheitsminister ein Video, in dem er zwei Schwarznattern mit bloßen Händen fängt. Die Tiere sind von der Aktion gar nicht begeistert.
Auf der Terrasse des Anwesens von Mehmet Oz, einem Gesundheitsberater Trumps, fängt er zwei Schwarznattern. Die Tiere sind nicht giftig, versuchten aber immer wieder, ihn zu beißen.
Gesundheitsminister hat die Schlangen fest im Griff
Im Video ist zu sehen, wie Kennedy Jr. die beiden Kriechtiere zeitgleich mit beiden Händen zu fassen bekommt. Sie winden und schlängeln sich, können seinem Griff aber nicht entkommen.
Kennedys Frau ganz aufgeregt
Hinter der Kamera hört man Kennedys Frau Cheryl Hines, die ihn mehrmals anflehte, vorsichtig zu sein. Sie fragt „Bobby, warum?“, konstatiert „Du bist bescheuert“ und fleht schließlich „Schatz, Schatz, lass sie gehen! Oh mein Gott. Bobby, bitte!“
Was nach der Aufnahme des Videos mit den Tieren passierte, ist unklar. Kennedy hatte schon in der Vergangenheit seine Vorliebe für Schlangen und exotische Tiere auf Social Media geteilt.
US-Minister soll Wal den Kopf abgesägt haben
So soll er Medienberichten zufolge Mitte der 90er-Jahre an einem Strand mit einer Kettensäge einen toten Wal enthauptet haben. Seine damals sechsjährige Tochter soll dabei gewesen sein – Sie erzählte später in einem Interview, dass er den Kopf mit Seilen auf dem Dach des Familienwagens befestigt habe, wie „NTV“ berichtet.
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