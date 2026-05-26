Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit bloßen Händen

US-Gesundheitsminister fängt Schlangen – gebissen

Außenpolitik
26.05.2026 23:02
Robert F. Kennedy gibt sich auf X als Schlangenbändiger.
Robert F. Kennedy gibt sich auf X als Schlangenbändiger.(Bild: Krone KREATIV/X @RobertKennedyJr)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat sein Talent als Schlangen-Bändiger unter Beweis gestellt. Auf X postete der US-Gesundheitsminister ein Video, in dem er zwei Schwarznattern mit bloßen Händen fängt. Die Tiere sind von der Aktion gar nicht begeistert.

0 Kommentare

Auf der Terrasse des Anwesens von Mehmet Oz, einem Gesundheitsberater Trumps, fängt er zwei Schwarznattern. Die Tiere sind nicht giftig, versuchten aber immer wieder, ihn zu beißen.

Gesundheitsminister hat die Schlangen fest im Griff
Im Video ist zu sehen, wie Kennedy Jr. die beiden Kriechtiere zeitgleich mit beiden Händen zu fassen bekommt. Sie winden und schlängeln sich, können seinem Griff aber nicht entkommen.

Kennedys Frau ganz aufgeregt
Hinter der Kamera hört man Kennedys Frau Cheryl Hines, die ihn mehrmals anflehte, vorsichtig zu sein. Sie fragt „Bobby, warum?“, konstatiert „Du bist bescheuert“ und fleht schließlich „Schatz, Schatz, lass sie gehen! Oh mein Gott. Bobby, bitte!“

Was nach der Aufnahme des Videos mit den Tieren passierte, ist unklar. Kennedy hatte schon in der Vergangenheit seine Vorliebe für Schlangen und exotische Tiere auf Social Media geteilt.

Lesen Sie auch:
Kerry Kennedy, die Tochter von Robert F. Kennedy (Mitte), kritisierte, dass die Autopsiefotos ...
Übt harsche Kritik
Kennedys Tochter schockiert von Autopsiefotos
20.04.2025
Furchtlos vor Keimen
US-Minister: „Habe Koks von Toilettensitz gezogen“
13.02.2026
Experten üben Kritik
US-Regierung empfiehlt Fleisch und „echtes Essen“
15.01.2026

US-Minister soll Wal den Kopf abgesägt haben
So soll er Medienberichten zufolge Mitte der 90er-Jahre an einem Strand mit einer Kettensäge einen toten Wal enthauptet haben. Seine damals sechsjährige Tochter soll dabei gewesen sein – Sie erzählte später in einem Interview, dass er den Kopf mit Seilen auf dem Dach des Familienwagens befestigt habe, wie „NTV“ berichtet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
26.05.2026 23:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
114.614 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
87.514 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
82.023 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
789 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
781 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Außenpolitik
Mit bloßen Händen
US-Gesundheitsminister fängt Schlangen – gebissen
Pulverfass Nahost
Neue Angriffe überschatten Friedensverhandlungen
Krone Plus Logo
„Krone“ hat Entwurf
Glücksspiel wird liberalisiert: Wer anbieten darf
2500 Beamte mehr
Geheimplan: Rund 12.500 neue EU-Luxuspensionisten
Krone Plus Logo
Propaganda auf Deutsch
So will Putin mit Fake-Wikipedia KI-Bots vergiften
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf