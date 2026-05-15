Warum man oft zwischen 3 und 4 Uhr nachts aufwacht

Mitten in der Nacht ist man plötzlich wach, die Uhr zeigt immer eine Zeit zwischen drei und vier Uhr. Dieses eigenartige Phänomen kennen viele Menschen. Dahinter steckt die „Wolfsstunde“, eine besonders sensible Phase unseres Schlafrhythmus, in der sich vor allem schwere Gedanken breitmachen.
Es passiert oft ohne Vorwarnung: Ein Blick auf den Wecker, der z.B. 3.17 Uhr oder 3.42 Uhr anzeigt. Man ist hellwach und wundert sich. Viele Menschen kennen dieses nächtliche Aufschrecken zwischen drei und vier Uhr Früh. In der Schlafmedizin hat dieses Phänomen sogar einen Namen: „Wolfsstunde“ oder „Stunde des Wolfes“.
Was hat ein Wolf mit dem menschlichen Schlafverhalten zu tun? Forscher und Sprachhistoriker vermuten, dass die Bezeichnung aus dem nordischen Volksglauben stammt. Gemeint war die tiefste und dunkelste Phase der Nacht, in der die meisten Menschen schlafen und früher oft nur noch wilde Tiere unterwegs waren – darunter Wölfe.
Das Aufwachen zu dieser Uhrzeit ist meist kein Zufall. Unser Körper folgt einem inneren Rhythmus, der Hormone, Körpertemperatur und Gehirnaktivität steuert. Genau zwischen drei und vier Uhr erreicht dieser Rhythmus einen empfindlichen Punkt.
Wenn der Körper in den Energiesparmodus schaltet
Dann läuft der Körper auf Sparflamme: Die Körpertemperatur ist gesunken, der Blutdruck niedrig und das Schlafhormon Melatonin arbeitet auf Hochtouren. Gleichzeitig befinden sich Serotonin – wichtig für Stimmung und Wohlbefinden – sowie Cortisol auf einem Tiefstand. Durch diese Konstellation fehlen die Anti-Stress-Wirkung des Cortisols und der stimmungsaufhellende Effekt des Serotonins. Die für guten Schlaf benötigte Hormonbalance gerät durcheinander: Man wacht leichter auf und schläft schwerer wieder ein.
Nachts wirken Probleme doppelt so groß
Hinzu kommt, dass die Durchblutung des Gehirns in bestimmten Bereichen heruntergefahren wurde. Daher ist man anfälliger für Sorgen, Ängste oder Grübeleien. Probleme, die untertags halb so schlimm erscheinen, empfindet man zwischen 3 und 4 Uhr als riesengroß.
Besonders häufig tritt die Wolfsstunde in stressigen Lebensphasen auf. Wer unter Druck steht oder emotional belastet ist, wacht nachts eher auf. Auch Alkohol, spätes Essen, unregelmäßige Schlafzeiten oder zu viel Bildschirmlicht am Abend können den empfindlichen Schlafrhythmus stören.
Die gute Nachricht: Meist steckt keine ernsthafte Erkrankung dahinter, wenn man in der Wolfsstunde aufwacht. Schlafmediziner raten dann vor allem dazu, nicht in Panik zu geraten. Wer nachts wach wird und denkt „Ich muss jetzt schlafen!“, setzt sich zusätzlich unter Stress.
Das Gedankenkarussell stoppen und Schlaf finden
Hilfreich kann ruhiges Atmen sein. Viele schwören auf einfache Atemübungen, bei denen bewusst langsam ein- und ausgeatmet wird. Das beruhigt den Puls und signalisiert dem Nervensystem Entspannung. Wenn das Gedankenkarussell trotzdem weiterläuft, hilft manchmal ein kurzer Ortswechsel: in der Küche ein Glas Wasser trinken, im Wohnzimmer ein paar Seiten lesen oder einfach ruhig sitzen – möglichst ohne grelles Licht. Vom „Surfen“ am Handy raten Experten eher ab, weil das blaue Licht den Körper wieder auf „Tagbetrieb“ umstellt. Erst, wenn man sich wieder müde fühlt, ins Bett legen.
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