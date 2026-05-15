Warum man oft zwischen 3 und 4 Uhr nachts aufwacht

Das Gedankenkarussell stoppen und Schlaf finden

Hilfreich kann ruhiges Atmen sein. Viele schwören auf einfache Atemübungen, bei denen bewusst langsam ein- und ausgeatmet wird. Das beruhigt den Puls und signalisiert dem Nervensystem Entspannung. Wenn das Gedankenkarussell trotzdem weiterläuft, hilft manchmal ein kurzer Ortswechsel: in der Küche ein Glas Wasser trinken, im Wohnzimmer ein paar Seiten lesen oder einfach ruhig sitzen – möglichst ohne grelles Licht. Vom „Surfen“ am Handy raten Experten eher ab, weil das blaue Licht den Körper wieder auf „Tagbetrieb“ umstellt. Erst, wenn man sich wieder müde fühlt, ins Bett legen.