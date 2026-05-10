Warum Schlafmangel seelische Wunden aufkratzt

Träume und psychische Gesundheit

Verraten Träume etwas über die psychische Gesundheit? Können diese auf Depressionen, Ängste oder Traumata hinweisen? „Die Forschung dazu steckt noch in den Kinderschuhen“, klärt die Expertin auf. „Wiederkehrende Albträume können aber als ein möglicher Versuch des Gehirns verstanden werden, belastende Erlebnisse zu verarbeiten – auch wenn ihre genaue Bedeutung individuell ist.“ Deshalb wird im „Schlafcoaching“ (nach Holzinger & Klösch) viel Wert auf die persönliche Situation gelegt.

Kann besserer Schlaf helfen, psychische Erkrankungen zu lindern? Darauf deuten Forschungen tatsächlich hin. „Es wird immer klarer, dass viele psychische Erkrankungen mit Schlafproblemen einhergehen. Leider werden Schlafstörungen dann jedoch meist falsch, nämlich in erster Linie mit Medikamenten, behandelt. Dabei weiß man aus der Auswertung vieler Studien, dass psychologische Maßnahmen häufig die wirksamste Behandlung wären“, berichtet Dr. Holzinger, die u.a. an der „Europäischen Leitlinie zur Insomnie“ mitgearbeitet hat.