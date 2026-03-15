Was hinter unserer „Aufschieberitis“ steckt

Kennen Sie das von sich oder von anderen? Da liegt eine Aufgabe vor einem – nichts Dramatisches, nichts Kompliziertes, vielleicht nur ein Formular, ein Anruf oder ein paar Rechnungen. Und trotzdem findet man plötzlich alles andere wichtiger: Die Pflanzen brauchen dringend Wasser, die Küche könnte man auch mal wieder aufräumen, und wenn man schon dabei ist, könnte man gleich noch schnell nachschauen, wie alt eigentlich Schildkröten werden.