Lockerbie: Welche Rolle spielte der „dritte Mann“?

Bei dem verheerenden Anschlag auf eine US-Maschine vom Typ Boeing 747 am 21. Dezember 1988 kommen 270 Menschen ums Leben (259 Passagiere und elf Einwohner am Boden). Flug 103 der Airline „Pan Am“ befindet sich auf dem Weg von London nach New York, als die Maschine knapp 38 Minuten nach dem Start über der schottischen Kleinstadt Lockerbie explodiert. Es gilt als das blutigste Attentat in der britischen Luftfahrtgeschichte.