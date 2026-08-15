So gelingt im Herbst die Wiederholungsprüfung

Für die 1089 Tiroler Schülerinnen und Schüler der mittleren und höheren Schulen (3,9%), auf die eine Wiederholungsprüfung im Herbst wartet, lohnt es sich, schon jetzt an die Vorbereitung zu denken. Wer Anfang/Mitte August mit einem strukturierten Lernplan startet, erhöht seine Chancen auf einen positiven Prüfungsabschluss erheblich. Und das ohne unnötigen Stress, übermäßigen Druck und mit genügend Energiefreizeit. Eine erfolgreiche Vorbereitung ruht auf den zwei Säulen Diagnose und Therapie.