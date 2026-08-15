Fluggäste-Rechte bei außergewöhnlichen Vorfällen

Das heißt jedoch nicht, dass man keine Rechte hat. Wer noch zu Hause über den Flugausfall informiert wird, hat Anspruch auf eine Ticketrückerstattung oder eine alternative Beförderung. Diese muss jedoch nicht angenommen werden. Ob man etwa bei der AUA den angebotenen Flug nach Palermo annimmt, bleibt dem Reisenden überlassen.