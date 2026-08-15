„Bin auf Zypern nur mit Badeschlapfen unterwegs“

Der Wilhelmsburger Aleksandar Vucenovic geht auf Torjagd, wo andere Urlaub machen. Bereits zum dritten Mal macht er in seiner Karriere Halt auf Zypern. Der Knipser unterschrieb nach einem Intermezzo in Mannsdorf bei Zweitligist PAEEK Kyrenia.
„Sie haben große Ambitionen, wollen aufsteigen“, sagt der 28-Jährige, der seinen neuen Trainer einst alt aussehen ließ. „Ich habe einen Doppelpack gegen sein Ex-Team erzielt, sie in die 2. Liga geschickt.“ Und damit Eindruck hinterlassen.
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