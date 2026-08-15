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Legionär Vucenovic:

„Bin auf Zypern nur mit Badeschlapfen unterwegs“

Fußball International
15.08.2026 18:30
Vucenovic (Mi.) stürmt wieder auf Zypern.
Vucenovic (Mi.) stürmt wieder auf Zypern.(Bild: Krone KREATIV/Aleksandar Vucenovic)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Der Wilhelmsburger Aleksandar Vucenovic geht auf Torjagd, wo andere Urlaub machen. Bereits zum dritten Mal macht er in seiner Karriere Halt auf Zypern. Der Knipser unterschrieb nach einem Intermezzo in Mannsdorf bei Zweitligist PAEEK Kyrenia. 

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„Sie haben große Ambitionen, wollen aufsteigen“, sagt der 28-Jährige, der seinen neuen Trainer einst alt aussehen ließ. „Ich habe einen Doppelpack gegen sein Ex-Team erzielt, sie in die 2. Liga geschickt.“ Und damit Eindruck hinterlassen.

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