Cabrio kracht in Gastgarten von McDonald‘s-Filiale

Spektakulärer Unfall am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf in Niederösterreich: Ein weißes Cabrio landete im Gastgarten einer McDonald‘s-Filiale. Dabei wurden zwei Personen – Insassen des Wagens – verletzt.
Warum der Wagen mitten im Gastgarten gelandet war, ist noch unklar. Fix ist aber, dass es ein Riesenglück ist, dass keine Besucher bei dem dramatischen Vorfall verletzt wurden. Lediglich zwei Insassen des Unfallfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht.
Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter Baden sowie vier First Respondern im Einsatz. Das Cabrio wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf aus dem Gastgarten geborgen. Die Hintergründe werden noch ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.