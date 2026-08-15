Cabrio kracht in Gastgarten von McDonald‘s-Filiale

Warum der Wagen mitten im Gastgarten gelandet war, ist noch unklar. Fix ist aber, dass es ein Riesenglück ist, dass keine Besucher bei dem dramatischen Vorfall verletzt wurden. Lediglich zwei Insassen des Unfallfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht.