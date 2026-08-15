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Insassen verletzt

Cabrio kracht in Gastgarten von McDonald‘s-Filiale

Niederösterreich
15.08.2026 19:16
Noch ist nicht klar, warum das weiße Cabrio im Gastgarten gelandet ist.
Noch ist nicht klar, warum das weiße Cabrio im Gastgarten gelandet ist.(Bild: Monatsrevue/Lenger Thomas)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spektakulärer Unfall am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf in Niederösterreich: Ein weißes Cabrio landete im Gastgarten einer McDonald‘s-Filiale. Dabei wurden zwei Personen – Insassen des Wagens – verletzt.

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Warum der Wagen mitten im Gastgarten gelandet war, ist noch unklar. Fix ist aber, dass es ein Riesenglück ist, dass keine Besucher bei dem dramatischen Vorfall verletzt wurden. Lediglich zwei Insassen des Unfallfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht.

Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter Baden sowie vier First Respondern im Einsatz. Das Cabrio wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf aus dem Gastgarten geborgen. Die Hintergründe werden noch ermittelt.

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