Diese Bauernregeln ranken sich um den 15. August

„Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so es noch zwei Wochen bleiben mag“, lautet eine weitere Bauernregel, die der ersten sehr ähnlich ist. Laut der Zeitung „Münchner Merkur“ gibt es mindestens sechs verschiedene Bauernregeln, die sich um den 15. August ranken. Manche beziehen sich nicht ausschließlich auf das Wetter, sondern geben Tipps für die Praxis. So wird etwa empfohlen, Rüben an diesem Tag auszusäen, damit sie gut gedeihen. Eine weitere Regel besagt, dass Sonnenschein an Mariä Himmelfahrt zu einem ergiebigen Weinjahr führe.