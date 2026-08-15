Diese Bauernregeln ranken sich um den 15. August

Am 15. August, Mariä Himmelfahrt, sollen gleich mehrere Bauernregeln verraten, wie das Wetter im Herbst wird. Eine davon lautet etwa: „Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so der ganze Herbst sein mag.“ In diesem Jahr trifft der Feiertag jedenfalls auf eine hochsommerliche Hitzewelle, die aber bereits in den kommenden Tagen enden soll.
„Wie das Wetter am Himmelfahrtstag, so es noch zwei Wochen bleiben mag“, lautet eine weitere Bauernregel, die der ersten sehr ähnlich ist. Laut der Zeitung „Münchner Merkur“ gibt es mindestens sechs verschiedene Bauernregeln, die sich um den 15. August ranken. Manche beziehen sich nicht ausschließlich auf das Wetter, sondern geben Tipps für die Praxis. So wird etwa empfohlen, Rüben an diesem Tag auszusäen, damit sie gut gedeihen. Eine weitere Regel besagt, dass Sonnenschein an Mariä Himmelfahrt zu einem ergiebigen Weinjahr führe.
Bauernregeln sind meist in Reimform gefasste alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Sie sind ursprünglich aus der Beobachtung von Umständen entstanden, die nacheinander folgten, und wurden über Generationen weitergegeben.
Wissenschaftliche Belege gibt es dafür jedoch nicht. Ein einzelner Augusttag kann das Wetter der folgenden Monate nicht vorhersagen. Bis zum eigentlichen Herbstbeginn (meteorologisch am 1. September, kalendarisch in Österreich am 23. September) liegen noch Wochen, in denen sich die Großwetterlagen mehrfach vollständig umstellen können.
Prognose für die kommenden Tage
Am heutigen Feiertag schien die Sonne österreichweit jedenfalls nahezu ungestört. Für Vorarlberg und Tirol gab es am Abend Unwetterwarnungen mit Gewitter und Hagel. In den weiteren Abendstunden und zu Beginn der Nacht können im Westen noch Gewitterzellen durchziehen. Die Tiefsttemperaturen sinken laut den Meteorologinnen und Meteorologen von GeoSphere Austria auf zehn bis 21 Grad Celsius.
Sieht man sich die Prognose für die kommenden Tage an, fällt aber bereits eine Änderung des Wetters auf. So wird bereits ab Montag eine Kaltfront erwartet, die für einen Wetterumschwung sorgt. Die Höchsttemperaturen sinken bis einschließlich Dienstag auf unter 30 Grad Celsius. Am Donnerstag könnten wieder bis zu 34 Grad Celsius erreicht werden.
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