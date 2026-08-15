Österreichs Faustball-Herren sind Europameister!

Österreichs Faustballer haben sich erstmals seit 16 Jahren und zum insgesamt sechsten Mal den EM-Titel geholt.
Die Auswahl von Teamchef Siegfried Simon gewann in Tondern am Sonntag das Endspiel gegen Deutschland mit 4:0 (11,3,5,4) und entthronte damit die zuletzt fünf Mal en suite bei der EM vergoldeten Deutschen. Es war das dritte EM-Finale in dieser Konstellation in Folge. Schon in der Gruppenphase hatten Österreichs Männer gegen die Deutschen klar 3:0 gewonnen.
Österreich hat somit alle sechs Spiele bei dieser EM für sich entschieden und bilanziert mit einer eindrucksvollen 20:1-Satzbilanz. „Wir laufen seit 16 Jahren einem Männer-Titel hinterher. Mich freut es für die Mannschaft, aber auch für den österreichischen Faustball extrem, dass wir es in dieser Woche geschafft haben“, erklärte Teamchef Siegfried Simon, der gemeinsam mit Co-Trainer Dietmar Weiß 2010 beim davor letzten EM-Gold noch selbst gespielt hatte.
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