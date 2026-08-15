Österreichs Faustball-Herren sind Europameister!

Österreich hat somit alle sechs Spiele bei dieser EM für sich entschieden und bilanziert mit einer eindrucksvollen 20:1-Satzbilanz. „Wir laufen seit 16 Jahren einem Männer-Titel hinterher. Mich freut es für die Mannschaft, aber auch für den österreichischen Faustball extrem, dass wir es in dieser Woche geschafft haben“, erklärte Teamchef Siegfried Simon, der gemeinsam mit Co-Trainer Dietmar Weiß 2010 beim davor letzten EM-Gold noch selbst gespielt hatte.