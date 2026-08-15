Marchand verzückte Fans mit Gold über 200 m Delfin

Im Finale über 50 m Kraul musste sich die Jungmutter zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag in 23,86 Sek. der 34-jährigen Polin Katarzyna Maria Wasick um zwei Hundertstel geschlagen geben. Sjöström hatte ihr erstes EM-Gold 2008 in Eindhoven als 14-Jährige gewonnen. Sie hält damit weiter wie Franziska van Almsick bei 18 Langbahn-EM-Goldmedaillen, hat aber davon weit mehr als die Deutsche abseits von Staffel-Entscheidungen geholt.