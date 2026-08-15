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Marchand verzückte Fans mit Gold über 200 m Delfin

Sport-Mix
15.08.2026 19:13
Schwimm-Superstar Leon Marchand verzückte die Fans mit Gold über 200 m Delfin.
Schwimm-Superstar Leon Marchand verzückte die Fans mit Gold über 200 m Delfin.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schwimm-Superstar Leon Marchand hat die französischen Fans am Samstagabend im Pariser Olympic Aquatic Centre mit Langbahn-EM-Gold über 200 m Delfin verzückt. 

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Der Vierfach-Olympiasieger 2024 bestreitet bei diesen Titelkämpfen aus Verletzungsgründen nur ein reduziertes Programm, über 200 m Delfin siegte er in 1:51,72 Min. überzeugend mit 2,34 Sek. Vorsprung auf den Ungarn Richard Marton. Sara Sjöström verpasste es hingegen, zur alleinigen Rekord-Europameisterin zu werden.

Sara Sjöström
Sara Sjöström(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Im Finale über 50 m Kraul musste sich die Jungmutter zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag in 23,86 Sek. der 34-jährigen Polin Katarzyna Maria Wasick um zwei Hundertstel geschlagen geben. Sjöström hatte ihr erstes EM-Gold 2008 in Eindhoven als 14-Jährige gewonnen. Sie hält damit weiter wie Franziska van Almsick bei 18 Langbahn-EM-Goldmedaillen, hat aber davon weit mehr als die Deutsche abseits von Staffel-Entscheidungen geholt.

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