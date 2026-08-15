LIVESTREAM: Vikings bei Rams auf Sieg eingestellt!

Nach der ersten Saisonpleite gegen die Wrocław Panthers haben die Vienna Vikings die Wunden geleckt und sind im heutigen elften Saisonspiel der AFLE wieder auf Sieg eingestellt. Seikovits & Co. sind bei den Alpine Rams zu Gast – ab 18.00 Uhr ist dieses Duell bei uns live im Stream oder auf krone.tv zu sehen.