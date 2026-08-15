Haie vor Mallorca: Warum sie zurückkehren sollen

Es ist eine weitverbreitete Angst beim Badeurlaub am Meer: die Begegnung mit einem Hai. Auch im Mallorca-Urlaub ist sie da, obwohl viele denken, im Mittelmeer gebe es den Knorpelfisch mit den beachtlichen Zähnen nicht. Doch das ist falsch: Das Mittelmeer gehört zu jenen Gewässern mit der größten Artenvielfalt aller Ozeane und Meere der Welt. Es beheimatet gleich mehrere Arten von Haien: Katzenhaie, Hammerhaie, Riesenhaie, Makohaie oder etwa den Gemeinen Fuchshai.