Wie TikTok zu Chinas Propaganda-Maschine wird

Der Tag beginnt mit heißem Wasser. Wer morgens Eiswasser trinkt, erfährt man auf TikTok neuerdings, sei „not very Chinese“. Besser: warmes Wasser, Goji-Beeren, Jujuben und Ingwer. Dazu Baduanjin, eine traditionelle chinesische Bewegungsform, warme Füße, chinesischer Tee, vielleicht ein Qipao oder eine moderne Jacke mit Mandarin-Kragen. „Do my Chinese baddie routine with me“ – „Mach meine coole chinesische Routine mit mir“, heißt es in Videos. Oder: „You met me at a very Chinese time in my life.“ – „Du erwischst mich gerade in meiner chinesischen Lebensphase.“