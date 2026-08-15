Wie TikTok zu Chinas Propaganda-Maschine wird

Unter dem Schlagwort „Chinamaxxing“ entdecken westliche Influencer einen neuen Lifestyle. Heißes Wasser, traditionelle Medizin, chinesische Mode – das alles kommt als harmloser TikTok-Trend daher. Tatsächlich passt das gut zu Pekings Strategie: Der Drache lächelt liebenswürdig.
Der Tag beginnt mit heißem Wasser. Wer morgens Eiswasser trinkt, erfährt man auf TikTok neuerdings, sei „not very Chinese“. Besser: warmes Wasser, Goji-Beeren, Jujuben und Ingwer. Dazu Baduanjin, eine traditionelle chinesische Bewegungsform, warme Füße, chinesischer Tee, vielleicht ein Qipao oder eine moderne Jacke mit Mandarin-Kragen. „Do my Chinese baddie routine with me“ – „Mach meine coole chinesische Routine mit mir“, heißt es in Videos. Oder: „You met me at a very Chinese time in my life.“ – „Du erwischst mich gerade in meiner chinesischen Lebensphase.“
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